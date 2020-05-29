Новую редакцию генплана Новосибирска примут осенью

29 Май 2020 2020-05-29T14:05:03+03:00

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Утверждение Генплана города Новосибирска переносится на октябрь 2020 года. Ранее новую редакцию главного документа города планировалось вынести на июньскую сессию Совета депутатов города Новосибирска. Об этом сегодня заявил мэр Анатолий Локоть.

— За полтора года мы проделали большую работу — провели обсуждения в районах города, беседы с общественниками, специалистами и заинтересованными лицами — мы учли более тысячи замечаний и предложений, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Все этапы подготовки пройдены, остался заключительный — согласование в Москве. Мы планировали закончить все согласования документа к июньской сессии и вынести его на утверждение депутатов. Но неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и режим самоизоляции, который продолжает действовать в Москве, не позволили структурам в Минэкономразвития оперативно согласовать документ. Поэтому мы вынуждены перенести рассмотрение Генплана на осеннюю сессию Совета депутатов.

Над новой редакцией Генплана работал департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, а непосредственным разработчиком документа стало МБУ «Институт градостроительного планирования».

— В основе обновленного документа лежат решения, принятые ранее. Однако город динамично меняется, меняются экономические взаимоотношения, технологии, транспорт. Поэтому потребовалось актуализировать генеральный план города — изменить подходы, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Новый документ будет определять стратегию развития Новосибирска на ближайшие 10 лет.

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