2020-05-29T13:43:33+03:00
Общество

Парламентарии: сельхозсубсидии необходимо выдавать по назначению

Депутаты комитета регионального Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности обратились с вопросами к министру сельского хозяйства Новосибирской области Евгению Лещенко
Екатерина КОМЯКОВА
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Заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Фото: zsnso.ruЗаседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности. Фото: zsnso.ru
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Комитет Законодательного Собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности в очередной раз заслушал вопросы по развитию агропромышленного комплекса в регионе. В этот раз министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко рассказал об изменениях, которые необходимо внести в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Изменения необходимы, так как меняются объемы финансирования программы, также меняются целевые показатели программы. Среди учитываемых при выделении субсидий новых показателей были: прирост товарного производства скота, валовый сбор некоторых сельхозкультур, прирост производства молока, и уровень зарплат на крестьянско-фермерских хозяйствах.

Депутаты комитета отметили, что новые индикаторы для получения мер сельхозподдержки должны обосновываться в том числе и другими реалиями.

- Делался ли анализ, сколько субсидий получают сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и сколько платят налогов? – задал вопрос министру депутат Сергей Гайдук. - Если есть сегодня сельхозпредприятие, оно работает «в белую», платит налоги за каждого своего рабочего. Может быть, нам стоит позаимствовать опыт Алтайского края, где субсидии фермерским хозяйствам «привязывают» к уплате налогов.

Поддержал коллегу депутат Александр Морозов:

- Взаимоотношения с государством должны быть в виде возвратно-поступательного движения: платишь налог – получаешь, не платишь – не получаешь. Государственная субсидия областная как минимум не должна превышать величины уплаченных налогов. Это нормальная система отношений товаропроизводителей и государства. И халява исчезнет сразу. Это мое убеждение. Крестьяне, за это обеими руками голосуют. У нас же очень большое количество людей, которые не связаны никак с государством, при этом от государства постоянно что-то получающие…

В итоге комитет согласовал изменения в программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», но с учетом изменений и предложений, которые были озвучены в ходе дискуссии.

Конкретно:

Общий объем финансирования госпрограммы на 2020 год – 3 366,5 млн руб. на 2021 год – 3 335,5 млн руб. на 2022 год – 3 469,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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