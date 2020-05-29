«Разбит нос, губа распухла»: в Новосибирске «Нива» сбила 9-летнего мальчика

29 Май 2020 2020-05-29T13:20:30+03:00

Утром 29 мая в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой

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Утром 29 мая в Новосибирске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. В Заельцовском районе автомобилист сбил мальчика, переходившего дорогу.

— Около 10 утра, 22-летний водитель автомобиля Chevrolet niva ехал по 1-ому Мочищенскому шоссе со стороны Краснояровского шоссе в сторону города. На пересечении с улицей Кедровая он сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу, — пояснили в ГИБДД по Новосибирску.

Очевидец рассказал КП-Новосибирск, что, проезжая мимо места ДТП, он остановился, чтобы оказать мальчику первую помощь. По словам мужчины, у мальчика была травма голова, разбит нос и сильно распухла губа.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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