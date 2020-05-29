ВТБ в Новосибирской области выдал 200 ипотечных кредитов со ставкой 6,5%

29 Май 2020 2020-05-29T12:50:28+03:00

За время работы в рамках новой программы госсубсидирования со ставкой 6,5% годовых в Новосибирской области ВТБ провел 200 ипотечных сделок на 396 млн рублей. Средняя сумма одного кредита составила 1,9 млн рублей

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«Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, для жителей Новосибирской области и других регионов страны составит 3 млн рублей и 8 млн рублей для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 30 лет.

ВТБ начал работу по программе «Ипотека с господдержкой 2020» с 17 апреля, первым из банков принимая заявки и оформляя кредитные сделки. Кроме того, в настоящее время в ВТБ действуют несколько программ государственной поддержки – ипотека для семей с двумя и более детьми по ставке от 5% годовых,дальневосточная ипотека со ставкой 2%.

- Мы отмечаем растущий интерес новосибирцев к ипотечным программам с субсидированием процентной ставки. Сегодня это хорошая возможность улучшить жилищные условия,приобрести комфортное жилье в новостройках. Банк также продолжает работать по программе льготной ипотеки с господдержкой для семей с детьми – с начала года ею воспользовались более 180 новосибирских семей, оформив кредиты на сумму 442 млн рублей, - прокомментировал Станислав Могильников, управляющий ВТБ в Новосибирской области, вице-президент.

ВТБ является одним из лидеров рынка ипотечного кредитования Новосибирской области. По данным Банка России в марте 2020 г. доля ВТБ составила 39% объема выдач ипотеки в регионе. Всего за январь-апрель объем выданных банком жилищных кредитов по сравнению с прошлым годом вырос на 16% – до 9,3 млрд рублей.