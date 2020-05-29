2020-05-29T12:15:58+03:00
Общество

Посмотри мне в глаза: ученые реконструируют лица реальных новосибирцев из 18 века

После этого они планируют найти их родственников среди современных жителей
Надежда РЫЖКИНА
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Ученые решили воссоздать внешность древних жителей села Кривощеково по их останкам.Ученые решили воссоздать внешность древних жителей села Кривощеково по их останкам.Фото: Архив "КП"
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Ученые из Института археологии и этнографии СО РАН покажут, как выглядели предки новосибирцев — жители села Кривощеково из 18 века. Сейчас сотрудники института изучают их останки и планируют найти потомков кривощековцев в современном Новосибирске, сообщает издание «Наука в Сибири».

— Останки находятся в нашем институте, сейчас их исследуют: изучают болезни наших предков, возраст населения и так далее. Вместе с Музеем города Новосибирска мы реконструировали облики мужчины и женщины — их останки лучше всего сохранились. Созданы их скульптурные модели, думаю, скоро мы откроем экспозицию, посвященную Кривощёково. И, возможно, в будущем проведем генетическую экспертизу, установим родство с ныне живущим населением Новосибирска, — рассказывает директор института, член-корреспондент РАН Андрей Кривошапкин.

У ученых есть метрические книги села с фамилиями тех, кто был похоронен на кривощековском кладбище. Интересно, что большая часть этих фамилий встречается среди жителей Новосибирска и сейчас.

Село Кривощеково — уникальный памятник 18-19 века, первое русское поселение на территории Новосибирска. В 2018 года, когда около села велись подготовительные работы по строительству четвертого моста через Обь, ученые провели там спасательные раскопки. С кладбища села подняли останки около 400 человек. Сегодня продолжаются археологические и антропологические работы по их изучению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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