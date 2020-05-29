2020-05-29T11:18:01+03:00
Общество

В прекрасной физической форме и отлично знают законодательство: 75-ый ГБР ГВАРДИИ встал на защиту города

В мае в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ появился ещё один дополнительный экипаж группы быстрого реагирования. Его зона действия – выделенный сегмент Центрального округа города Новосибирск.
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Фото предоставлено пресс-службой АБ ГГВАРДИЯФото предоставлено пресс-службой АБ ГГВАРДИЯ
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В смену нового экипажа входят два бойца с удостоверениями сотрудника охраны шестого – высшего - разряда и водительскими удостоверениями. Бойцы находятся в прекрасной физической форме, владеют техникой рукопашного боя и приемами самообороны, отлично знают законодательство, регулирующее охранную деятельность и порядок применения оружия и специальных средств.

Заступая на боевое дежурство, бойцы получают огнестрельное оружие, спецсредства, служебный автомобиль, средства защиты (бронежилеты и бронешлемы) и средства связи. Работают гвардейцы в круглосуточном режиме, посменно.

Плановая работа Агентства Безопасности ГВАРДИЯ по увеличению числа групп быстрого реагирования направлена на дальнейшее повышение качества охранных услуг, а именно на одну из важнейших её составляющих – время прибытия ГБР на охраняемые объекты по тревожному сигналу. Это особенно важно в условиях ухудшающейся криминогенной обстановки.

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В прекрасной физической форме и отлично знают законодательство: 75-ый ГБР ГВАРДИИ встал на защиту города
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