В прекрасной физической форме и отлично знают законодательство: 75-ый ГБР ГВАРДИИ встал на защиту города
В смену нового экипажа входят два бойца с удостоверениями сотрудника охраны шестого – высшего - разряда и водительскими удостоверениями. Бойцы находятся в прекрасной физической форме, владеют техникой рукопашного боя и приемами самообороны, отлично знают законодательство, регулирующее охранную деятельность и порядок применения оружия и специальных средств.
Заступая на боевое дежурство, бойцы получают огнестрельное оружие, спецсредства, служебный автомобиль, средства защиты (бронежилеты и бронешлемы) и средства связи. Работают гвардейцы в круглосуточном режиме, посменно.
Плановая работа Агентства Безопасности ГВАРДИЯ по увеличению числа групп быстрого реагирования направлена на дальнейшее повышение качества охранных услуг, а именно на одну из важнейших её составляющих – время прибытия ГБР на охраняемые объекты по тревожному сигналу. Это особенно важно в условиях ухудшающейся криминогенной обстановки.