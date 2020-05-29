2020-05-29T11:07:15+03:00
Политика

За первую неделю в проекте «Человек против системы» зарегистрировались более 100 участников

По данным на 29 мая, заявки на участие в проекте «Человек против системы», инициированном «Справедливой Россией» в Новосибирске, подали 108 человек
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Анатолий Кубанов и Александр Аксененко в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Анна Цветкова.Анатолий Кубанов и Александр Аксененко в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Анна Цветкова.
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Об этом председатель регионального отделения партии Анатолий Кубанов заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» - Новосибирск».

- Мы понимаем, что те социальные, экономические проблемы, которые накопились в нашем обществе, вызывают раздражение, чувство оправданного гнева. Однако теперь у людей есть возможность изменить ситуацию личным участием. Не ждать, когда острые вопросы решат чиновники, а самому стать кандидатом, участвовать в выборах вместе со «Справедливой Россией» и действовать. Первый шаг для этого - регистрация в проекте «Человек против системы», - сказал он.

Для этого необходимо зайти на сайт справедливыйчеловек.рф и зарегистрироваться в качестве участника. Также эта платформа дает жителям возможность рассказать о проблемах своей территории. В дальнейшем предложения по их решению войдут в предвыборную программу партии.

- Есть мнение, что можно привлечь внимание к проблеме в соцсетях и ждать реакции от власти. Но это не системная работа. Проект как раз дает системный подход. В то же время это социальный лифт для будущих политиков, новых лиц. Им не нужно собирать подписи для выдвижения кандидатами. Не нужно искать юриста. Правовую поддержу им предоставит партия. После того как участники загрузят на сайт информацию о себе, они получат готовую листовку, которую можно будет распечатать и уже начать избирательную кампанию, - отметил депутат Законодательного собрания Новосибирской области, участник проекта Александр Аксененко.

На данный момент заявки на участие в проекте подали жители Новосибирска, Краснообска, Новосибирского, Коченевского, Болотнинского, Мошковского, Баганского, Искитимского районов и города Бердска. Большинство из них - мужчины в возрасте от 23 до 48 лет.

Регистрация продлится до 21 июня. Перед размещением на сайте все профили участников проходят премодерацию.

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