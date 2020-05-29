2020-05-29T10:04:57+03:00
Политика

Андрей Травников проголосовал на праймериз «Единой России»

Губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Травников принял участие в электронном предварительном голосовании партии
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Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».
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Как отметил лидер новосибирских единороссов, то, что праймериз проходит в режиме онлайн, ни в коем случае не уменьшило значимость события - наоборот, цифровой формат вызвал большой интерес у жителей: Новосибирская область находится среди регионов-лидеров по количеству проголосовавших выборщиков.

При этом Андрей Травников отметил, что новые формы работы не должны заслонять содержание - основным смыслом предварительного голосования было и остается обновление партии и качественный отбор лучших кандидатов.

- Мы вошли в избирательную кампанию с лозунгом «Единая Россия - партия заботы и уважения», и суть нашей работы - в первую очередь обновление принципов работы с людьми. Сейчас само время требует от политиков и госслужащих новых подходов - чуткости к людям, внимания к их проблемам, эффективности в их решении. Предварительное голосование стало площадкой для отбора политиков именно такого стандарта, - прокомментировал Андрей Травников.

По мнению главы региона, другие партии тоже могут последовать примеру единороссов. Андрей Травников подчеркнул, что только уверенные в себе политические силы могут провести открытое предварительное голосование. Кому отдал свой голос Андрей Александрович - осталось тайной.

Напомним, что в этом году в праймериз «Единой России» участвуют 426 кандидатов, а сама процедура продлится до 31 мая. Набравшие наибольшее количество голосов примут участие в осенних выборах в Законодательное собрание Новосибирской области и Совет депутатов города Новосибирска.

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