Новосибирцев напугала пыль в подъезде: они вызвали пожарных и «скорую»
В пятницу, 29 мая, жителей пятиэтажки на улице Писарева в Новосибирске напугала пыль. Она была в подъезде, а еще из окна квартиры. Жильцы приняли пыль за дым и вызвали пожарных. На место прибыли сразу 4 машины со спасателями и скорая.
Очевидцы, которые увидели, как к дому стягиваются машины экстренных служб, подумали, что случилось ЧП, возможно, утечка газа, как оказалось в доме есть газопровод. На деле, оказался ложный вызов.
Вызов оказался ложным. Фото: Анна Цветкова.
— В одной из квартир дома проводился ремонт, шла пыль. После проверки горения не обнаружено, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Мы спросили у спасателей, что такого рассказали им жители, что на место отправили сразу 4 пожарные машины и скорую.
В ведомстве пояснили, что пятиэтажка относится к домам третьей степени огнестойкости — в ней есть деревянные перекрытия, что повышает степень возгорания. Поэтому было принято решение перестраховаться.
Пожарные машины прибыли вызов - но дым оказался пылью.
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