График отключения горячей воды в Новосибирске в июне 2020: рассказываем, кто и когда останется без кипятка
Публикуем график отключения горячей воды в Новосибирске в июне 2020. В период с 1 по 14 июня горячая вода будет отсутствовать сразу в нескольких районах города.
— С 1 июня стартуют испытания трубопроводов теплотрасс сразу в пяти районах Новосибирска: Октябрьском, Первомайском, Калининском, Ленинском и Кировском. Впереди еще две трети запланированных гидравлических испытаний, — сообщается на сайте СГК, где также можно найти подробный список улиц, попадающих под отключение.
Напомним, что сами испытания длятся в среднем около недели, потом специалистам требуется еще несколько дней на устранение имеющихся дефектов. Стоит отметить, что к настоящему времени в Новосибирске уже проведены 30% запланированных испытаний. По состоянию на 27 мая опрессовка позволила обнаружить 420 повреждений на теплосетях Новосибирска.
В СГК также напоминают новосибирцам, что если они увидели где-либо выход воды на поверхность или какие-нибудь иные повреждения, то следует сообщить об этом по номеру телефона 8-383- 289-01-47 начальнику смены теплосетевого подразделения СГК или по номеру 051 в единую диспетчерскую службу мэрии.
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