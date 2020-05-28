2020-05-28T19:07:48+03:00
Общество

«Промок и замерз»: под Новосибирском 3-летний мальчик несколько часов провел в лесу

Ребенка искали местные жители и полиция
Алена КУЛЕШОВА
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В Городе Болотное под Новосибирском 3-летний мальчик несколько часов провел в лесу.В Городе Болотное под Новосибирском 3-летний мальчик несколько часов провел в лесу.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В городе Болотное под Новосибирском 3-летний мальчик несколько часов провел в лесу. Ребенка искали полицейские и местные жители.

— Заявка поступила к нам уже после девяти вечера. Получилось так, что мальчик был там на берегу, возле леса вместе с папой и старшей сестрой. На какое-то время, он пропал из поля зрения родственников. Хоть берег и обрывистый, но никто не слышал звука удара о воду. Поэтому родители сначала сами стали его искать рядом с тем местом, где они расположились. Потом они все же обратились в местное отделение полиции, а правоохранители уже передали информацию нам, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Но, к счастью, помощь волонтеров в этот раз не потребовалась. Пока поисковые экипажи добирались до места, на поиски, вместе с полицией, вышли местные жители. Мальчик откликнулся на голоса людей. Всего малыш провел в лесу около трех часов. Сейчас состояние ребенка оценивают как удовлетворительное: он немного промок и замерз, его переодели в сухую одежду и везут в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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