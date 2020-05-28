2020-05-28T17:03:13+03:00
Происшествия

В Новосибирске загорелся заброшенный детский лагерь

На месте работают пожарные
Алена КУЛЕШОВА
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Вечером, 28 мая, в Советском районе Новосибирска произошел пожар. Фото: "АСТ-54"Вечером, 28 мая, в Советском районе Новосибирска произошел пожар. Фото: "АСТ-54"
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Вечером, 28 мая, в Советском районе Новосибирска произошел пожар. Загорелись помещения на территории заброшенного лагеря в Нижней Ельцовке.

— Загорелась постройка детского оздоровительного лагеря «Смена», который последние годы находится в законсервированном состоянии и не работает, — цитирует очевидцев происходящего паблик Вконтакте «АСТ-54». — Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на большую площадь. О пострадавших не сообщалось.

Пожар сибиряки засняли на видео, позже оно попало в сеть. На кадрах ролика видно, что огонь полностью охватил одну из построек. В комментариях под постом многие подписчики паблика отметили, что помнят этот лагерь еще со времен своего детства:

— Помню этот лагерь еще с детства, жаль, что он так долго был заброшенным.

— Жаль его, помню, как там отдыхал.

— Хорошо, что хоть успели потушить, — пишут люди.

В Новосибирске загорелся заброшенный детский лагерь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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