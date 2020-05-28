В Новосибирске загорелся заброшенный детский лагерь
Вечером, 28 мая, в Советском районе Новосибирска произошел пожар. Загорелись помещения на территории заброшенного лагеря в Нижней Ельцовке.
— Загорелась постройка детского оздоровительного лагеря «Смена», который последние годы находится в законсервированном состоянии и не работает, — цитирует очевидцев происходящего паблик Вконтакте «АСТ-54». — Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на большую площадь. О пострадавших не сообщалось.
Пожар сибиряки засняли на видео, позже оно попало в сеть. На кадрах ролика видно, что огонь полностью охватил одну из построек. В комментариях под постом многие подписчики паблика отметили, что помнят этот лагерь еще со времен своего детства:
— Помню этот лагерь еще с детства, жаль, что он так долго был заброшенным.
— Жаль его, помню, как там отдыхал.
— Хорошо, что хоть успели потушить, — пишут люди.
В Новосибирске загорелся заброшенный детский лагерь.
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