«Комсомольская правда» приглашает мам и пап на онлайн-шоу талантов «Zoomечательные дети»
В этом году «Комсомольская правда» 1 июня проведет в прямом эфире онлайн-шоу «Zoomечательные дети». В течение месяца мы собирали видео с вашими ребятишками - где ребята поют, танцуют, делают зарядку и читают стихи. Теперь пришло время наградить самых творческих и звездных детей и родителей.
Трансляция роликов будет идти 1 июня на сайте www.kp.ru и в нашей группе «ВКонтакте» (ссылка) с 10.00.
А в конце мероприятия мы все встретимся на Zoom-конференции и еще раз поздравим участников с их праздником - Днем защиты детей. Это будет настоящий концерт маленьких новосибирских звездочек.
Присоединяйтесь к нашей трансляции!
Никто не останется без подарков! С нами, как всегда, наши вкусные партнеры:
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