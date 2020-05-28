2020-05-28T14:01:42+03:00
Общество

«Комсомольская правда» приглашает мам и пап на онлайн-шоу талантов «Zoomечательные дети»

Танцы, стихи, песни - ваш ребенок станет звездой на нашем сайте
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Фото: gallery.nortnet.ruФото: gallery.nortnet.ru
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В этом году «Комсомольская правда» 1 июня проведет в прямом эфире онлайн-шоу «Zoomечательные дети». В течение месяца мы собирали видео с вашими ребятишками - где ребята поют, танцуют, делают зарядку и читают стихи. Теперь пришло время наградить самых творческих и звездных детей и родителей.

Трансляция роликов будет идти 1 июня на сайте www.kp.ru и в нашей группе «ВКонтакте» (ссылка) с 10.00.

А в конце мероприятия мы все встретимся на Zoom-конференции и еще раз поздравим участников с их праздником - Днем защиты детей. Это будет настоящий концерт маленьких новосибирских звездочек.

Присоединяйтесь к нашей трансляции!

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Мы точно знаем: родительское счастье - особенное! И мы возьмем на себя заботу о правильном питании вашего малыша, чтобы моментов особенного родительского счастья было как можно больше!

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