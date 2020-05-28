«Комсомольская правда» приглашает мам и пап на онлайн-шоу талантов «Zoomечательные дети»

28 Май 2020 2020-05-28T14:01:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году «Комсомольская правда» 1 июня проведет в прямом эфире онлайн-шоу «Zoomечательные дети». В течение месяца мы собирали видео с вашими ребятишками - где ребята поют, танцуют, делают зарядку и читают стихи. Теперь пришло время наградить самых творческих и звездных детей и родителей.

Трансляция роликов будет идти 1 июня на сайте www.kp.ru и в нашей группе «ВКонтакте» (ссылка) с 10.00.

А в конце мероприятия мы все встретимся на Zoom-конференции и еще раз поздравим участников с их праздником - Днем защиты детей. Это будет настоящий концерт маленьких новосибирских звездочек.

Присоединяйтесь к нашей трансляции!

Никто не останется без подарков! С нами, как всегда, наши вкусные партнеры:

«ФрутоНяня» - в помощь маме и папе!

Мы точно знаем: родительское счастье - особенное! И мы возьмем на себя заботу о правильном питании вашего малыша, чтобы моментов особенного родительского счастья было как можно больше!

Компания «Фомальгаут» - сеть магазинов «Сладости для радости», в магазинах которых предлагается к покупке более 25 тысяч наименований различных вкусностей))

Узнать адреса магазинов, а так же сделать заказ для доставки на дом вы можете

на сайте: sladosti54.ru

инстаграм: @sladosti.sib

по телефону: (383) 335-11-07

Компания «Фомальгаут»- свежие сладости в розницу и оптом!