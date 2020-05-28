2020-05-28T12:30:21+03:00
Происшествия

На молокозаводе под Новосибирском взорвался паровой котел: двое мужчин в больнице

На место происшествия выезжали спасатели
Алена КУЛЕШОВА
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На заводе по производству молочной продукции в Маслянинском районе взорвался паровой котел. Фото: ГУ МЧС по НСОНа заводе по производству молочной продукции в Маслянинском районе взорвался паровой котел. Фото: ГУ МЧС по НСО
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На заводе по производству молочной продукции в Маслянинском районе взорвался паровой котел. В результате случившегося пострадали два человека: их госпитализировали.

— Предварительно, взрыв произошел из-за нарушений технологического процесса. Котел находился в отдельном помещении на производстве, хлопок привел к обрушению части кирпичной стены и кровли здания. В результате случившегося пострадали два человека: один из них получил травмы различного характера, другой ожоги. Оба мужчины был доставлены в центральную районную больницу Маслянинского района, где им оказали помощь, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В результате случившегося пострадали два человека: их госпитализировали. Фото: ГУ МЧС по НСО

В результате случившегося пострадали два человека: их госпитализировали. Фото: ГУ МЧС по НСО

Завал стен самостоятельно разобрали сотрудники предприятия. На место выезжала оперативная группа пожарно-спасательной части МЧС, однако помощь спасателей никому не потребовалась Сейчас производственный цех работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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На молокозаводе под Новосибирском взорвался паровой котел: двое мужчин в больнице
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