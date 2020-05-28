«Слезами давит на жалость»: соцсети возмутила бабушка-попрошайка, собирающая деньги на лекарство

28 Май 2020 2020-05-28T11:37:10+03:00

Пожилая женщина уже несколько лет просит помочь, но от покупки препарата отказывается

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Новосибирец в соцсети высказал возмущение по поводу того, что у станции метро «Березовая роща» пенсионерка просит милостыню на покупку лекарства. Мужчина уверен, что бабушка — мошенница.

— Практически каждый день у аптеки на улице Гоголя вижу бабулю, которая держит в руках коробушку какого-то лекарства, бумажку, типа рецепт, и со слезами на глазах просит добавить денег на лекарства. И весьма успешно. Сегодня при мне женщина дала ей 500 рублей. И так уже несколько месяцев, — написали на портале «Яндекс Район».

Запись вызвала споры в соцсетях. Многие пользователи рассказали, что знают бабушку:

— Я уже пару лет как вижу ее с этим рецептом.

— Я в прошлом году сама ей деньги давала, правда, конечно, не 500 рублей.

— Она осенью на октябрьской магистрали промышляла, предложил купить лекарство — отказалась и послала...

Часть людей встали на сторону старушки, новосибирцы предположили, что у нее возможно маленькая пенсия.

Юрист объяснил, что доказать обман здесь будет непросто.

— Однозначно говорить о том, что это мошенничество, нельзя. Потому что никто не знает, что это за бабушка, что написано в рецепте, ни у кого нет фотографий. Есть ведь, например, диабетики, которым постоянно нужен инсулин, а на него не хватает денег. Юридически здесь не подкопаться. Конечно, можно обратиться в полицию, чтобы они провели проверку, — объяснила юрист Марина Пьянкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU