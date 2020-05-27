Ученые создали лекарство от коронавируса на основе грудного молока

27 Май 2020 2020-05-27T20:47:16+03:00

Ученые Института биологии гена РАН создали препараты, которые могут быть применены в борьбе с коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Ученые Института биологии гена Российской академии наук создали препараты, которые могут быть применены в борьбе с коронавирусом. Лекарствам еще предстоит пройти исследования на эффективность. Представлены они будут в двух видах: растворе и капсулах.

На создание этого препарата ученых натолкнула мысль о том, что коронавирус оказался практически безобидным для грудных детей. В многомиллионной массе случаи заболевания среди младенцев практически единичны. А ведь иммунитет у малышей еще даже толком не сформирован. Единственное, что защищает их от патогенной микрофлоры, грибков и вирусов — бактерицидный белок женского молока лактоферрин. При этом он обладает полезными свойствами не только для детей, но и для взрослых. Тогда ученые решили попробовать создать препарат против COVID-19 на основе неолактоферрина, который представляет собой смесь 90% биоаналога лактоферрина человека и 10% природного лактоферрина козы.

Предполагается, что эти препараты будут бороться с коронавирусом с помощью стимуляции естественного и адаптивного иммунитета пациентов. При этом, они могут применяться и здоровыми людьми в качестве профилактики заболевания.

— Мы предполагаем, что предотвратить проникновение вируса в организм люди смогут при помощи орошения полости рта раствором нового препарата. А капсулированный препарат будет доставлять действующее вещество внутрь организма, где он не только поможет побороть коронавирус, но и предупредит появление бактериальных осложнений, — пояснил изданию NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института биологии гена РАН Игорь Гольдман.

Эти исследования поддержали в Федеральном медико-биологическом агентстве. Кроме того, опытные препараты ученые планируют передать для испытаний партнерам. В частности, такое сотрудничество есть у РАН есть с Сеченовским университетом.

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ИСТОЧНИК KP.RU