2020-05-27T15:49:20+03:00
Происшествия

«Прополз по полу сквозь дым»: водитель МЧС спас сибиряка из горящего дома

В пожаре никто не пострадал
Алена КУЛЕШОВА
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Под Новосибирском водитель пожарной машины спас человека из горящего дома. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской областиПод Новосибирском водитель пожарной машины спас человека из горящего дома. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области
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Под Новосибирском водитель пожарной машины спас человека из горящего дома. В свой выходной, 23 мая, Роман Кокорин ехал на мотоцикле по селу Заречное в Тогучинском районе и увидел дым над одним из домов. Сибиряк сразу же вызвал пожарных и направился к постройке.

Соседи рассказали Роману, что внутри может находиться 60-летний мужчина. И тогда водитель принял самоотверженное решение: спасать человека из огня, несмотря на угрозу собственной жизни.

— Роман открыл дверь веранды, где все было в дыму, и начал кричать имя мужчины. Не получив ответа, он ползком проник внутрь жилища. Ничего не видя из-за едкого густого дыма, водитель еще раз окликнул жильца по имени, который в этот раз едва слышно откликнулся. Кокорин попросил мужчину двигаться на голос, а сам пополз к нему навстречу. Через пару метров Роман нащупал руку пострадавшего и вытащил на его улицу. Во дворе на свежем воздухе он удостоверился, что сибиряк жив и его жизни ничего не угрожает, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сибиряк сразу же вызвал пожарных и направился к постройке. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Сибиряк сразу же вызвал пожарных и направился к постройке. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Первыми на место происшествия приехали пожарные-добровольцы. Они обеспечили защиту соседних домов от огня и постарались локализовать пожар до приезда профессиональных сил. Прибывшим на место пожарно-спасательных подразделений открытое горение удалось ликвидировать меньше, чем за полчаса. Еще через полтора часа пожар был полностью потушен.

Благодаря действиям храброго водителя, в пожаре никто не пострадал. Предположительно, возгорание случилось из-за короткого замыкания проводки в одной из комнат.

За проявленное мужество и неравнодушие водитель пожарного автомобиля пожарно-спасательной части № 70 Роман Кокорин представлен к ведомственной медали МЧС России за спасение человека на пожаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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