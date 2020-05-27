2020-05-27T10:35:26+03:00
Общество

Подготовка к Параду Победы в Новосибирске в 2020 году: когда начнется и как будет проходить

Рассказываем, когда начнется и как будет проходить подготовка к Параду Победы в Новосибирске в 2020 году
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, когда начнется и как будет проходить подготовка к Параду Победы в Новосибирске в 2020 году.Рассказываем, когда начнется и как будет проходить подготовка к Параду Победы в Новосибирске в 2020 году.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В среду, 27 мая, стало известно, когда начнется и как будет проходить подготовка к Параду Победы в Новосибирске в 2020 году.

— Парад Победы у нас пройдет 24 июня, на улице. В ближайшее время начнутся репетиции. Это подтвердил заместитель командующего 41 общевойсковой армией по военно-политической работе, полковник Владимир Перепелица. По мероприятию еще решают, кого будут приглашать и куда, — сообщила КП-Новосибирск начальник департамента спорта, культуры и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.

Напомним, 9 мая в Новосибирске Парад отменили из-за коронавируса. В честь 75-летия Победы над городом пролетели самолеты. Сибиряки наблюдали за авиацией с площади Ленина, а те, кто остался дома — через онлайн-трансляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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