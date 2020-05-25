«Здесь уже все дважды уничтожали»: общественники выступили против строительства остановки на лесном участке Шлюза

25 Май 2020 2020-05-25T23:34:30+03:00

Работы были начаты уже 23 мая, но сибиряки вызвали на стройку полицию

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Жители Шлюза выступили против строительства новой конечной транспортной остановки на лесном участке. Работы были начаты уже 23 мая, но местные жители с этим мириться не захотели и вызвали полицию.

— К моменту приезда полиции на участке был снесен забор, полностью уничтожена растительность и выровнена площадка. У бригады рабочих из ближнего зарубежья не было никаких разрешительных документов. Начальник службы организации строительства МУП «УЗСПТС» Сергей Долгушин, которого рабочие назвали заказчиком, по телефону не смог дать никакого вразумительного ответа, на каком основании ведутся эти работы, — рассказала корреспонденту издания «Навигатор» представитель общественного движения «В защиту лесов» Галина Павлова.

По словам Галины, данный участок еще с 2014 года передавался в аренду различным организациям, которые планировали возвести здесь какие-либо постройки. Арендаторы уже дважды уничтожали этот островок городского леса.

Тем не менее, местные жители выступают против строительства на этом участке. Новосибирцы просят не вредить экологии и создать там площадку для занятий спортом для детей. Ведь этот участок по утвержденному проекту планировки микрорайона находится в границах городских лесов и принадлежит экосистеме Шлюзовского лесоболотного комплекса. А по Лесному Кодексу РФ в городских лесах строительство запрещено. Тем более, что этот и соседний участки связаны с системой болота Гладкое внутрипочвенным стоком вод. Деревья регулируют влагооборот и препятствует заболачиванию местности.

Все эти обоснования общественники планируют передать в прокуратуру. Кроме того, они собираются написать письмо главе Советского района Дмитрию Оленникову: уже начался сбор подписей жителей дома № 33 по ул. Балтийской.

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