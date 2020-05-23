2020-05-23T18:12:41+03:00
Происшествия

«С балкона валил дым»: в Новосибирске 30 человек спаслись из горящей высотки

На 11 этаже загорелись балкон и квартира
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирске 30 человек спаслись из горящей 17-этажки.В Новосибирске 30 человек спаслись из горящей 17-этажки.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В субботу, 23 мая, в Новосибирске загорелся дом № 7 по улице Виктора Уса. О пожаре сообщили в группе «АСТ-54». Очевидцы заметили яркое пламя и черный дым, который валил из окна 17-этажки. В группе также сообщалось, что автомобили жильцов мешали проезду пожарных.

— Горела квартира, с другой стороны дома. На общем балконе просто дым, — сообщили очевидцы.

КП-Новосибирск уточнила в МЧС по области, что произошло.

— Сообщение о возгорании поступило в 20:44. Пожарные прибыли на место в 20:52. Огонь полностью потушен в 21:04. Самостоятельно эвакуировались 30 человек. Из квартиры звено Газодымозащитной службы эвакуировало хозяина. Пожар был в квартире и на балконе. Сейчас проверяют квартиры 10 и 11 этажа, — рассказал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Горит балкон на улице Виктора Уса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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