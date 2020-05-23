2020-05-23T11:24:27+03:00
Происшествия

«Погибла женщина, пострадал ребенок»: под Новосибирском столкнулись легковушка и два грузовика

Водителя и 11-летнего мальчика увезли в больницу
Надежда РЫЖКИНА
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Под Новосибирском столкнулись легковушка и два грузовика. Фото: ГУ МВД по НСО.Под Новосибирском столкнулись легковушка и два грузовика. Фото: ГУ МВД по НСО.
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В субботу, 23 мая, в Чулымском районе произошло ДТП, в котором погибла женщина. В 10:30 на 1345 км автодороги Р-254 «Иртыш» грузовик «Скания» наехал на автомобиль «Тойота Сурф», которая ехала ему навстречу. После столкновения «Тойоту» отбросило в сторону, и она столкнулась с попутным автомобилем «КамАЗ».

— «Тойота» ехала в сторону Новосибирска со стороны Омска. В результате аварии погибла 49-летняя пассажирка «Тойоты». С места аварии в больницу увезли 50-летнего водителя этого же автомобиля с переломом руки и 11-летнего мальчика-пассажира — у него ушибы и ссадины, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

На участке, где произошло ДТП, работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Пассажирка "Тойоты" погибла в аварии. Фото: ГУ МВД по НСО.

Пассажирка "Тойоты" погибла в аварии. Фото: ГУ МВД по НСО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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