«Машина перевернулась»: под Новосибирском в аварии погиб 17-летний пассажир «Жигулей»

23 Май 2020 2020-05-23T09:39:48+03:00

В ДТП один пассажир погиб, еще один - пострадал. Фото: Госавтоинспекция НСО.

Еще одного пассажира 23 лет с травмами доставили в больницу

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В субботу, 23 мая, в Чистоозерном районе Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 7:40 на 22-м километре дороги из поселка Чистоозерное до города Купино перевернулись «Жигули».

— За рулем находился мужчина 22 лет, не имеющий водительского удостоверения, с признаками опьянения. Он выехал за пределы проезжей части, его автомобиль опрокинулся, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате аварии погиб 17-летний пассажир «Жигулей». Еще один пассажир в возрасте 23 года был травмирован и доставлен в больницу. В ГУ МВД по области КП-Новосибирск сказали, что характер травм и состояние молодого человека пока не известны.

Авария случилось в Чистоозерном районе. Фото: Госавтоинспекция НСО.

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