Пробили «Мерседес»: в центре Новосибирска столкнулись три авто
В субботу, 23 мая, в центре Новосибирска произошло ДТП. Не перекрестке Красного Проспекта и улицы Фабричной столкнулись три автомобиля. Об аварии сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Машины ехали в сторону Речного вокзала. Сильные повреждения передней части получил Mercedes-Benz CLS-Klasse, в котором сработали подушки безопасности. Также участниками аварии стали два седана, один из которых отбросило на островок безопасности, — сообщили в группе. Как рассказал подписчик, один из водителей был в состоянии опьянения.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГИБДД по городу.
— При столкновении никто не пострадал, авария оформляется как ДТП с материальным ущербом, — уточнил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. Подробности аварии выясняются.
Обошлось без пострадавших, подробности аварии устанавливаются.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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