2020-05-23T06:13:14+03:00
Происшествия

Пробили «Мерседес»: в центре Новосибирска столкнулись три авто

В ГИБДД сообщили, что никто не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В аварии заметно пострадал «Мерседес-Бенц».В аварии заметно пострадал «Мерседес-Бенц».Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

В субботу, 23 мая, в центре Новосибирска произошло ДТП. Не перекрестке Красного Проспекта и улицы Фабричной столкнулись три автомобиля. Об аварии сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Машины ехали в сторону Речного вокзала. Сильные повреждения передней части получил Mercedes-Benz CLS-Klasse, в котором сработали подушки безопасности. Также участниками аварии стали два седана, один из которых отбросило на островок безопасности, — сообщили в группе. Как рассказал подписчик, один из водителей был в состоянии опьянения.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГИБДД по городу.

— При столкновении никто не пострадал, авария оформляется как ДТП с материальным ущербом, — уточнил КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. Подробности аварии выясняются.

Обошлось без пострадавших, подробности аварии устанавливаются. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Обошлось без пострадавших, подробности аварии устанавливаются.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пробили «Мерседес»: в центре Новосибирска столкнулись три авто
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 23 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«А вот я в твои годы» : школьница из Новосибирска составила словарь с фразами, которые родителям лучше не произносить
Когда откроют рынки в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, чего ждать сибирякам
Сибиряк незаконно снес дом соседей, оставив две семьи с шестью детьми без крыши над головой
«Жаль, что не переболела»: вице-мэр Новосибирска сдала тест на антитела к коронавирусу
«Все бригады заняты коронавирусом»: упавший с лестницы сибиряк пожаловался на врачей, которые долго ехали
Поехала к папе и пропала: в Новосибирске ищут девочку с ожогом на лбу
В Новосибирске пенсионер сбил школьника на пешеходном переходе: ребенок в больнице
Новые дополнения: антикризисный план в действии
«Кричали, готовы были подраться»: новосибирцы устроили давку у паспортного стола
Три тысячи звонков от предпринимателей: центр «Мой бизнес» проводит консультации во время самоизоляции
В сети выложили список адресов новосибирцев с коронавирусом: в правительстве объяснили, можно ли ему верить
Каждому парку по паспорту: зеленые зоны Новосибирска включат в единый реестр
На коммунальных предприятиях проходят массовые проверки санитарных норм
Тысячи сибиряков сдали тест на антитела к коронавирусу: многие переболели, даже не зная об этом
Региональный минздрав рассказал, как выплачивают компенсацию медикам за борьбу с коронавирусом