«А вот я в твои годы» : школьница из Новосибирска составила словарь с фразами, которые родителям лучше не произносить

23 Май 2020 2020-05-23T00:00:15+03:00

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Ученица новосибирского образовательного центра «Горностай» Валерия Романова составила специальный детско-родительский разговорник. В нем школьница собрала те фразы, которые взрослые часто повторяют «на автомате», не замечая, как это влияет на их отношения с ребенком.

Одно из таких выражений — вполне безобидный на первый взгляд вопрос «как дела?», который дети так часто слышат от мам и пап, когда приходят домой из школы. Однако Валерия уверена, что в зависимости от возраста дети могут воспринять его совершенно по-разному. И далеко не всегда он будет понят ими в позитивном ключе.

— Если вы зададите такой вопрос ребенку из младшего класса, то он, скорее всего, воспримет его как заинтересованное к себе отношение, — цитирует Валерию Романову Издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области». — А вот подросток уже может увидеть в нем формальный интерес, когда родитель интересуется для галочки. А некоторые участники нашего исследования считают, что фраза «как дела?» — это контроль и маркер неблагополучия. Если меня спрашивают «как дела?», значит, визуально со мной что-то не в порядке.

Табу оказалось наложено и на такую фразу как «мне за тебя стыдно». Школьница утверждает, что когда родители, пусть даже с благими намерениями, говорят своему ребенку эти слова, то он воспринимает их с посылом «мне стыдно быть рядом с тобой». Ведь фактически чувствовать стыд за другого человека мы не можем. Такой посыл формирует у ребенка низкую самооценку, на почве которой возникает комплекс вины.

И, конечно же, нельзя было обойти стороной уже ставшее архетипическим выражение «а вот я в твои годы». Кто из нас не слышал хоть раз в жизни вариацию этой фразы: начиная от «я в твои годы работал на заводе» до «я в твои годы не красилась». Суть у этого высказывания одна, меняются только конкретные примеры. Говоря об этой фразе, Валерия утверждает, что она полностью обесценивает сегодняшнюю реальность вашего ребенка, указывает ему на его ничтожность и сводит к нулю все его достижения. А ведь на самом деле, даже переход на следующий уровень в компьютерной игре — это тоже достижение. Просто слишком непривычное и непонятное для старшего поколения.

Стоит отметить, что этот проект «словаря для родителей» принес Валерии победу в самой крупной научно-практической конференции для старшеклассников «Вернадскиех чтения» и был высоко оценен министерством образования Новосибирской области.

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