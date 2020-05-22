Сибиряк незаконно снес дом соседей, оставив две семьи с шестью детьми без крыши над головой

22 Май 2020 2020-05-22T19:46:44+03:00

Житель Мочище, недовольный тем, что дом соседей стоит якобы на его участке, самовольно снес его. Фото: СУ СК по Новосибирской области

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Житель Мочище, недовольный тем, что дом соседей стоит якобы на его участке, самовольно снес его. Две семьи с шестью детьми, остались без крыши над головой.

— Одна из пострадавших женщин утверждает, что мужчина давно угрожал соседям снести муниципальный дом, в котором они жили, поскольку тот, как утверждает сибиряк, стоит на его участке незаконно. От угроз мужчина перешел к делу и самовольно снес здание, оставив своих соседей без крыши над головой. При этом, он до сих пор остается безнаказанным, — пояснили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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