Поехала к папе и пропала: в Новосибирске ищут девочку с ожогом на лбу

22 Май 2020 2020-05-22T17:40:24+03:00

Девочка 21 мая поехала в гости к папе, однако до него так и не добралась. Фото: «Лиза Алерт» Новосибирск

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск просит помощи в поисках 17-летней Рудневой Анастасии. Девочка 21 мая поехала в гости к папе, однако до него так и не добралась. С этого момента ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 161 сантиметр, худощавое телосложение, темно-русые волосы ниже плеч, серо-зеленые глаза. На лбу есть шрам от ожога, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения девочка была одета в темно-синюю джинсовку, белую рубашку с коротким рукавом и синим рисунком, темно-синие джинсы, черные туфли на шнуровке и темно-синюю маску с мелким рисунком.

Известно, что у девочки есть определенные проблемы со здоровьем, которые требуют контроля и приема необходимых лекарств. Поэтому очень важно найти ее как можно быстрее.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анастасия или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU