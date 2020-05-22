2020-05-22T17:40:24+03:00
Общество

Поехала к папе и пропала: в Новосибирске ищут девочку с ожогом на лбу

Местонахождение девочки неизвестно с 21 мая
Алена КУЛЕШОВА
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Девочка 21 мая поехала в гости к папе, однако до него так и не добралась. Фото: «Лиза Алерт» НовосибирскДевочка 21 мая поехала в гости к папе, однако до него так и не добралась. Фото: «Лиза Алерт» Новосибирск
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» Новосибирск просит помощи в поисках 17-летней Рудневой Анастасии. Девочка 21 мая поехала в гости к папе, однако до него так и не добралась. С этого момента ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 161 сантиметр, худощавое телосложение, темно-русые волосы ниже плеч, серо-зеленые глаза. На лбу есть шрам от ожога, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения девочка была одета в темно-синюю джинсовку, белую рубашку с коротким рукавом и синим рисунком, темно-синие джинсы, черные туфли на шнуровке и темно-синюю маску с мелким рисунком.

Известно, что у девочки есть определенные проблемы со здоровьем, которые требуют контроля и приема необходимых лекарств. Поэтому очень важно найти ее как можно быстрее.

Если вы знаете что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анастасия или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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