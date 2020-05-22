В Новосибирске пенсионер сбил школьника на пешеходном переходе: ребенок в больнице
В Новосибирске, 22 мая, произошло ДТП с участием ребенка. 13-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе: он попал в больницу.
— Сегодня, в 16:10, 72-летний водитель автомобиля Lada Kalina ехал по улице Комсомольской со стороны улицы Герцена в сторону улица Ньютона. У дома №1 по улице Сержанта Коротаева на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 13-летнего мальчика, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
Ребенок был доставлен в больницу для уточнения травм. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Инспекторы еще раз напоминают автомобилистам, что сейчас дети начинают все больше времени проводить на улице и водителям необходимо быть особенно внимательными на придомовых территориях и пешеходных переходах.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU