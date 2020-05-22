В Новосибирске пенсионер сбил школьника на пешеходном переходе: ребенок в больнице

22 Май 2020 2020-05-22T15:41:34+03:00

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В Новосибирске, 22 мая, произошло ДТП с участием ребенка. 13-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе: он попал в больницу.

— Сегодня, в 16:10, 72-летний водитель автомобиля Lada Kalina ехал по улице Комсомольской со стороны улицы Герцена в сторону улица Ньютона. У дома №1 по улице Сержанта Коротаева на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 13-летнего мальчика, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Ребенок был доставлен в больницу для уточнения травм. На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Инспекторы еще раз напоминают автомобилистам, что сейчас дети начинают все больше времени проводить на улице и водителям необходимо быть особенно внимательными на придомовых территориях и пешеходных переходах.

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