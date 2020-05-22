2020-05-22T15:13:40+03:00
Общество

«Кричали, готовы были подраться»: новосибирцы устроили давку у паспортного стола

Внутрь помещения пускали ограниченное количество человек
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы устроили столпотворения около паспортного стола. Фото: читатель КП-НовосибирскНовосибирцы устроили столпотворения около паспортного стола. Фото: читатель КП-Новосибирск
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Новосибирцы устроили столпотворения около паспортного стола. Возможной причиной для этого могло стать соблюдение учреждением санитарных норм, в рамках которых в здание одновременно можно запускать только определенное количество человек.

— Я просто шла мимо и увидела толпу людей около паспортного стола в Ленинском районе. Это просто ужас, люди подняли такой шум, все кричали, рвались внутрь. Мне уже показалось, что они подраться готовы, — сообщила читательница КП-Новосибирск.

Еще одна сибирячка рассказала о похожей ситуации в паспортном столе в Дзержинском районе. По ее словам, около входа там собирается около десяти человек.

— Я недавно ходила менять паспорт в Дзержинский паспортный стол. Из соображений безопасности внутрь одновременно запускают только несколько человек, чтобы была возможность сохранять дистанцию. А у входа толпа собирается, все рвутся встать ближе к двери, — пояснила женщина.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что в здания действительно пускают только ограниченное количество человек.

— В рамках соблюдения противоэпидемиологических мер в здании одновременно не должно находиться много людей. К тому же, в сложившейся ситуации, мы просим людей пользоваться сервисом госуслуг и, по возможности, решать подобные вопросы дистанционно, — пояснили в МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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