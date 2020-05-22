Три тысячи звонков от предпринимателей: центр «Мой бизнес» проводит консультации во время самоизоляции

22 Май 2020 2020-05-22T14:46:04+03:00

В Новосибирской области работа по поддержке предпринимателей ведется в том числе в новом инфраструктурном объекте – региональном центре «Мой бизнес».

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С конца марта в центр поступило почти три тысячи звонков.

- Каждый звонок, поступивший в центр «Мой бизнес» очень важен, так как позволяет предпринимателям получить консультативную поддержку в этот непростой период. Специалисты готовы оперативно сориентировать, какой мерой поддержки могут воспользоваться предприниматели по тому или иному вопросу, – рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

В числе предлагаемых специалистами центра мер поддержки – разработанные антикризисные продукты региональных фондов поддержки предпринимательства. Они позволяют получить льготные займы и поручительства в ускоренном режиме, принять участие в программе без повторного андеррайтинга, скоринговых программах, упрощенной программе предоставления поручительств на сумму до 25 миллионов рублей для пострадавших отраслей. Проконсультироваться с сотрудниками Фонда микрофинансирования напрямую можно по номеру 209-13-33, обратиться в Гарантийный фонд можно по телефону 222-60-41.

Конкретно

Линия «Мой бизнес» работает по номеру 8-800-600-3407 по будням до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU