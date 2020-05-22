2020-05-22T14:34:07+03:00
Общество

Каждому парку по паспорту: зеленые зоны Новосибирска включат в единый реестр

Зонам, обозначенным в генплане города, застройка не грозит
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Мэр Анатолий Локоть поставил задачу завершить составление реестра до 2 октября. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.Мэр Анатолий Локоть поставил задачу завершить составление реестра до 2 октября. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
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В Новосибирске обновят базу всех городских общественных пространств — парков, скверов, аллей и мест отдыха горожан. По поручению мэра Анатолия Локтя начинается второй этап программы по сохранению зеленых зон — их паспортизация. По итогам работы все они будут учтены в специальном реестре, а также нанесены на карту портала «Мой Новосибирск».

— Важно, что все зеленые зоны будут отражены в новой редакции генплана города Новосибирска. А это означает, что никакая застройка и использование этих территорий для каких-то иных целей будут невозможны. То есть статус зеленых зон за ними закрепится, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — В этом году предстоит актуализировать паспорта 241 зоны, уточнить их показатели — площадь, форму, перечень и состояние элементов благоустройства, а затем разместить эти данные в информационной системе «Мой Новосибирск».

В реестр включены не только имеющиеся аллеи, парки и скверы, но и территории с зелеными насаждениями, нуждающиеся в благоустройстве. Например, озеро на улице Лазурной, пойма реки Ельцовки-1, пойма реки Каменки, озеро Мышкино и другие участки, прилегающие к водоемам. Участки, предназначенные для организации парков и скверов, составят отдельный раздел и будут зафиксированы на картах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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