2020-05-22T13:53:26+03:00
Коронавирус Covid-19

На коммунальных предприятиях проходят массовые проверки санитарных норм

Они необходимы для усиления противоэпидемической обстановки
Екатерина ИВАНОВА
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Проверки сотрудников предприятий проходят каждый день.Проверки сотрудников предприятий проходят каждый день.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, рассказал о строгом соблюдении режима на коммунальных предприятиях и проведении проверок.

- Сотрудники министерства совместного с представителями Роспотребнадзора проводят усиленные проверки крупных коммунальных предприятий области с целью соблюдения санитарных норм и ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Предприятия, отвечающие за работу систем жизнеобеспечения, в целом, ответственно относятся к этим вопросам, – подчеркнул Денис Архипов.

Как пояснили в министерстве, в настоящее время проверки проводятся в филиале СГК – АО «СИБЭКО», ФГУП УЭВ, МУП г. Новосибирска «Горводоканал», филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области, АО «РЭС», АО «Новосибирскэнергосбыт», филиал ПАО «Русгидро» –Новосибирская ГЭС, АО «Электромагистраль», филиал АО «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ.

В ходе проверок специалисты фиксируют обеспечение контроля температуры тела при входе работников в организацию, возможность обработки рук кожными антисептиками, качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, наличия в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, как часто проветривают помещения, дистанцию между людьми, условия для питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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