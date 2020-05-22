Минздрав проверил жалобы ордынских медиков на выплаты за работу с больными коронавирусом
В пятницу, 22 мая, в министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о результатах проверки выплат медикам, работающим с больными коронавирусом. С жалобой обратились 12 сотрудников Станции скорой медпомощи Ордынского района.
Данные жалобы ордынских медиков по невыплатам за апрель не имеют оснований. В апреле в районе заболевших коронавирусом не было.
— Была проведена проверка по каждому обращению. В апреле в Ордынском районе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Соответственно, начислить сотрудникам скорой помощи выплаты за апрель в полном объеме, согласно Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №484, невозможно. За работу с группами риска сотрудникам скорой помощи начисляют компенсацию на основании Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 за фактически отработанное время, — рассказали в минздраве.
Главный врач Ордынской ЦРБ встречался с коллективом и разъяснял порядок начисления компенсаций. Также медработникам предоставили письменные разъяснения.
В мае в Ордынском районе зарегистрировано два пациента, заболевших коронавирусом. Положенные выплаты медики, которые его госпитализировали, получат в полном объеме, когда выдадут зарплату за май.
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