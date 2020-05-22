2020-05-22T11:11:01+03:00
Общество

Минздрав проверил жалобы ордынских медиков на выплаты за работу с больными коронавирусом

За разъяснениями обратились 12 медработников
Александра Сударь
Поделиться:
В минздраве проверили жалобы ордынских медиков на невыплату надбавки.В минздраве проверили жалобы ордынских медиков на невыплату надбавки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 22 мая, в министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали о результатах проверки выплат медикам, работающим с больными коронавирусом. С жалобой обратились 12 сотрудников Станции скорой медпомощи Ордынского района.

Данные жалобы ордынских медиков по невыплатам за апрель не имеют оснований. В апреле в районе заболевших коронавирусом не было.

— Была проведена проверка по каждому обращению. В апреле в Ордынском районе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Соответственно, начислить сотрудникам скорой помощи выплаты за апрель в полном объеме, согласно Постановлению Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №484, невозможно. За работу с группами риска сотрудникам скорой помощи начисляют компенсацию на основании Постановления Правительства РФ от 12 апреля 2020 года №415 за фактически отработанное время, — рассказали в минздраве.

Главный врач Ордынской ЦРБ встречался с коллективом и разъяснял порядок начисления компенсаций. Также медработникам предоставили письменные разъяснения.

В мае в Ордынском районе зарегистрировано два пациента, заболевших коронавирусом. Положенные выплаты медики, которые его госпитализировали, получат в полном объеме, когда выдадут зарплату за май.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помощь бизнесу во время пандемии: за господдержкой обратились более 11 тысяч предпринимателей
Жители Оби показали, что сделали с опасной ямой, где чуть не утонули два мальчика
Минздрав проверил жалобы ордынских медиков на выплаты за работу с больными коронавирусом
«Учителю сделали замечание»: мэрия прокомментировала драку чемпиона по тхэквондо с одноклассником
Мэр Новосибирска поблагодарил летчика-депутата за воздушный парад Победы
В Новосибирск прилетит самолет с туристами из охваченной коронавирусом Малайзии
Погода в Новосибирске на выходных: рассказываем, к чему готовиться новосибирцам
«Щипчики для бровей одолжить?»: пожарные показали, как косят траву маникюрными ножницами (спойлер — это не шутка)
Шесть заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 128 детей
В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели максимальное количество человек
Под Новосибирском в 18-летнего парня, угнавшего УАЗ, врезался поезд
«Там же дорога ровная»: под Новосибирском водитель вылетел с дороги в поле и погиб
График отключения горячей воды в Новосибирске с 1 июня: рассказываем, где и когда
«Подкараулил и забежал в подъезд»: парень отобрал у женщины сумку, где были 86 тысяч рублей
Пляжи в Новосибирске 2020: рассказываем, где можно будет безопасно отдохнуть
«Ростелеком» провел вебинар для сибирских пенсионеров-железнодорожников
«Его отца спасли пограничники»: в новосибирский зоопарк привезут редкого леопарда для размножения