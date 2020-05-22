Погода в Новосибирске на выходных: рассказываем, к чему готовиться новосибирцам

22 Май 2020 2020-05-22T10:20:26+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на выходных Фото: Влад КОМЯКОВ

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на выходных

Изменить размер текста: A A

По прогнозу синоптиков погода на выходных в Новосибирске будет жаркой: столбик термометра повысится до 30 градусов. Но несмотря на жару, будут также грозы и дождь.

— На выходные дни в Новосибирске удержатся южные и юго-западные потоки в атмосфере, которые будут нести теплый воздух из Казахстана, поэтому ждем нарастания жары. 23 мая температурный фон — в пределах 21-26 градусов тепла, начиная с восточных районов, могут также быть дожди с грозами. 24 мая дойдет до 25-33 градусов жары, осадки маловероятны, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Тем не менее, синоптик отметил, что после выходных сибиряков снова ждет похолодание, порывистый северо-восточный ветер, и вернутся грозовые дожди. Холоднее станет уже в ночь с 24 по 25 мая — температура днем опустится до 13-18 градусов, а ночью — до 3-8 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU