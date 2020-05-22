2020-05-22T07:42:02+03:00
Общество

График отключения горячей воды в Новосибирске с 1 июня: рассказываем, где и когда

Рассказываем, где и когда отключат горячую воду с 1 июня
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, где и когда отключат горячую воду с 1 июняРассказываем, где и когда отключат горячую воду с 1 июняФото: Андрей КОПАЛОВ
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КП-Новосибирск публикует график отключения горячей воды в Новосибирске с 1 июня. С 1 июня Сибирская генерирующая компания будет проводить испытания тепловых сетей по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Горячей воды максимум не будет до 12 июня в Ленинском, Калининском, Октябрьском и Первомайском районах.

Публикуем список крупных улиц, микрорайонов и жилмассивов, где отключат горячую воду:

— ул. Титова

— ул.Титова

— ул. Троллейная,

— ул. Станиславского

— ул. Римского-Корсакова

— ул. Широкая

— ул. Ватутина

— ул. Костычева

— ул. Богдана Хмельницкая

— ул. Народная

— ул. Учительская

— ул. 25 лет Октября

— ул. Волочаевская

— ул. Выборная

— ул. Взлетная

— ж/м Северо-Чемской

— ж/м Юго-Западный

— ж/м Плющихинский

— м-н Чистая Слобода

— м-н Весенний

Напомним, с 21 мая отключили горячую воду в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 в Дзержинском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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