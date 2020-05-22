График отключения горячей воды в Новосибирске с 1 июня: рассказываем, где и когда
КП-Новосибирск публикует график отключения горячей воды в Новосибирске с 1 июня. С 1 июня Сибирская генерирующая компания будет проводить испытания тепловых сетей по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Горячей воды максимум не будет до 12 июня в Ленинском, Калининском, Октябрьском и Первомайском районах.
Публикуем список крупных улиц, микрорайонов и жилмассивов, где отключат горячую воду:
— ул. Титова
— ул.Титова
— ул. Троллейная,
— ул. Станиславского
— ул. Римского-Корсакова
— ул. Широкая
— ул. Ватутина
— ул. Костычева
— ул. Богдана Хмельницкая
— ул. Народная
— ул. Учительская
— ул. 25 лет Октября
— ул. Волочаевская
— ул. Выборная
— ул. Взлетная
— ж/м Северо-Чемской
— ж/м Юго-Западный
— ж/м Плющихинский
— м-н Чистая Слобода
— м-н Весенний
Напомним, с 21 мая отключили горячую воду в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 в Дзержинском районе.
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