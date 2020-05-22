«Его отца спасли пограничники»: в новосибирский зоопарк привезут редкого леопарда для размножения
В новосибирском зоопарке с нетерпением ждут нового питомца — дальневосточного леопарда. Редкую кошку должны привезти из Московского зоопарка. Из-за эпидемии пока это не возможно.
— Леопард, которого мы ждем, очень важен для размножения. Его отец — самец по имени Николай. Он первый за 60 лет дальневосточный леопард, который из леса переехал на постоянное место жительство в зоопарк. Его раненным в лесу нашли пограничники. У животного была серьезная травма лапы. Лечение было успешным, но леопарда нельзя было уже возвращать в дикую природу, — рассказали в новосибирском зоопарке.
Отца леопарда из Москвы спасли пограничники в лесу, у него была повреждена лапа. Фото: В. Габов, А. Поляков, Е. Черненко, В. Шадрин.
В нашем зоопарке всего родилось 49 дальневосточных леопардов. Кстати одному из них накануне исполнилось 10 лет. Леопард по кличке Кадрон приехал в Новосибирск из Франции в 2012 году.
В новосибирском зоопарке 10 лет отметил дальневосточный леопард. Фото: В. Габов, А. Поляков, Е. Черненко, В. Шадрин.
Самец Кадрон, как и каждый дальневосточный леопард, крайне важен для сохранения вида. Сейчас эти прекрасные кошки находятся на грани вымирания.
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