«Его отца спасли пограничники»: в новосибирский зоопарк привезут редкого леопарда для размножения

22 Май 2020 2020-05-22T05:49:13+03:00

В Новосибирск привезут редкого леопарда для размножения. Фото: В. Габов, А. Поляков, Е. Черненко, В. Шадрин.

Эффектный кот отправится в путешествие, как только разрешат эпидемиологи

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В новосибирском зоопарке с нетерпением ждут нового питомца — дальневосточного леопарда. Редкую кошку должны привезти из Московского зоопарка. Из-за эпидемии пока это не возможно.

— Леопард, которого мы ждем, очень важен для размножения. Его отец — самец по имени Николай. Он первый за 60 лет дальневосточный леопард, который из леса переехал на постоянное место жительство в зоопарк. Его раненным в лесу нашли пограничники. У животного была серьезная травма лапы. Лечение было успешным, но леопарда нельзя было уже возвращать в дикую природу, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Отца леопарда из Москвы спасли пограничники в лесу, у него была повреждена лапа. Фото: В. Габов, А. Поляков, Е. Черненко, В. Шадрин.

В нашем зоопарке всего родилось 49 дальневосточных леопардов. Кстати одному из них накануне исполнилось 10 лет. Леопард по кличке Кадрон приехал в Новосибирск из Франции в 2012 году.

В новосибирском зоопарке 10 лет отметил дальневосточный леопард. Фото: В. Габов, А. Поляков, Е. Черненко, В. Шадрин.

Самец Кадрон, как и каждый дальневосточный леопард, крайне важен для сохранения вида. Сейчас эти прекрасные кошки находятся на грани вымирания.

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