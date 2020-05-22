2020-05-22T00:56:21+03:00
Общество

ЕГЭ в России в 2020 году пройдет 29 июня: рассказываем, чего ждать выпускникам

ЕГЭ в России в 2020 году пройдет 29 июня пройдет в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора
Алена КУЛЕШОВА
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Старт экзаменационной кампании назначен на 29 июня.Старт экзаменационной кампании назначен на 29 июня.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, что ЕГЭ в России в 2020 году пройдет 29 июня. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании посвященном ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса.

— В эти дни почти 692 тысячи школьников нашей страны заканчивает 11 класс. Всех беспокоит, что будет с ЕГЭ, предлагалось полностью его отменить. Но за минувшие годы ЕГЭ стал инструментом объективной оценки знаний, поэтому было решено перенести ЕГЭ на 29 июня, — цитирует президента сайт kp.ru.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что экзамены будут проводиться в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. Количество учащихся в аудитории будет уменьшено, они будут сидеть на расстоянии не меньше 1,5 метров друг от друга, на входе у каждого будет измеряться температура, а все помещения будут продезинфецированы.

Президент также сообщил об увеличении приема на бюджет в российских вузах: дополнительно будет выделено 11 тысяч бюджетных мест. Учитывая новые сроки проведения ЕГЭ, начать прием документов абитуриентов вузы смогут уже в августе.

Напомним, ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, ЕГЭ планировалось перенести с конца мая на 8 июня. Было также сокращено число экзаменов, от Единого государственного экзамена освободили тех школьников, которые не планировали поступать в вузы в этом году. Для учеников 9-х классов экзамены были отменены полностью: итоговые отметки в аттестат они получат исходя их общей годовой успеваемости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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