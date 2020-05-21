«Имейте хоть каплю сочувствия!»: учитель потребовала с родителей девятиклассников по 3 тысячи рублей на подарки школе

21 Май 2020 2020-05-21T19:45:52+03:00

Мама девятиклассника одной из Новосибирских школ пожаловалась на то, что их заставляют сдавать деньги на подарки учителям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Мама девятиклассника одной из Новосибирских школ пожаловалась на то, что их заставляют сдавать деньги на подарки учителям в честь завершения учебного года. Сумма, о которой идет речь — 3 тысячи рублей с человека. Родители школьников опасаются, что их отказ платить может сказаться на успеваемости детей.

— Давайте порядочно закончим год, дети наши итак в сложных условиях завершают его. Нам необходимо сделать подарок школе, закупить подарки учителям и администрации, имейте хоть каплю сочувствия и уважения, не подведите меня и своих детей, еще неизвестно, как будет складываться их судьба. Вы в течение года постепенно не хотели сдавать и сейчас не сдаете, это все ляжет на другие семьи, вы прекрасно знали, что у вас выпускник или выпускница, и должны были рассчитать свои силы, — говорится в тексте сообщения, присланного учительницей.

Родители школьников опасаются, что их отказ платить может сказаться на успеваемости детей. Фото: предоставлено героем публикации

По словам основателя Общероссийского Общественного Движения «Поборам СТОП!» Анны Тажеевой, женщина обратилась к ней за помощью в данной ситуации, поскольку сейчас не имеет возможности отдать школе эти деньги. Но переживает, что если не сделает этого, то дочери могут занизить оценки в аттестате.

— По факту, никакой конкретной цели, на которую собирали эти деньги, нет. Просто на некий прощальный подарок школе. Какой именно подарок — не уточняется. Вопрос этот вроде как уже обсуждался на собрании, но нельзя сказать, что он был принят единогласно. Родителей, по сути, еще тогда буквально поставили перед фактом. Вообще, по закону, дарить подарки на такую сумму дети учителям не могут — это уже можно квалифицировать как взятку. Но в данном случае мама, несмотря на непростую материальную ситуацию, была готова где угодно найти эти деньги и сдать их, поскольку боялась, что ее ребенку начнут занижать оценки и это скажется на аттестате, — пояснила КП-Новосибирск Анна Тажеева.

Общественница уже связалась по этому поводу с директором школы, которая утверждает, что сама она подобного распоряжения не давала и вообще не знала об этих сборах. Директор обещала провести беседу с педагогом, который является автором этого сообщения, а также уверила, что вся эта ситуация никак не отразится на ребенке. Тем не менее, Анна Тажеева все же планирует обратиться в департамент образования Новосибирска, чтобы разобраться в произошедшем.

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