2020-05-20T20:26:43+03:00
Общество

Погода в Новосибирске до конца мая: синоптики объяснили, что ждет сибиряков

Погода в Новосибирске до конца мая — горожан ожидают жаркие деньки
Алена КУЛЕШОВА
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В ряде районов Новосибирской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.В ряде районов Новосибирской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Рассказываем, какая будет погода в Новосибирске до конца мая.По прогнозам синоптиков, в регионе до конца весны будет удерживаться высокая температура воздуха. В связи с этим, в ряде районов Новосибирской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Среди районов, где риск возникновения пожара наиболее высок, оказались Барабинский, Здвинский, Карасукский, Купинский, Сузунский, Татарский, Чановский и Чистоозерный район. В остальных муниципалитетах сохранится четвертый класс пожароопасности.

— В последнюю декаду месяца в Новосибирской области ожидается, что температура воздуха будет выше нормы на 1-3 градуса. Кроме того, на протяжении всех десяти дней в регионе будут присутствовать сильные колебания температуры с достаточно большой амплитудой. К середине последней пятидневки месяца ожидается понижение температуры воздуха, вплоть до заморозков в ночные часы. Так, ночью температура воздуха будет составлять 1-6 градус, местами до — 3 градусов. Днем температура будет достигать 12-17 градусов тепла. Но в целом, на протяжении декады температура будет постепенно повышаться. Ночью она может составлять 12-17 градусов, днем подниматься до 28-33 градусов, — пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В ГУ МЧС также отметили, что лучший способ держать под контролем ситуацию с пожарами — это вести предупредительную работу. Всех сибиряков пожарные просят неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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