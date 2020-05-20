2020-05-20T04:51:55+03:00
Общество

Кредиторы отказались банкротить ФГУП «Опытный завод»

На предприятии продлили внешнее управление
Ульяна ДЖАНКОВА
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Кредиторы отказались банкротить ФГУП «Опытный завод».Кредиторы отказались банкротить ФГУП «Опытный завод».Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Собрание кредиторов ФГУП «Опытный завод» решило не банкротить предприятие. Таким образом продлили внешнее управление. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».

Об этом сообщает внешний управляющий предприятия Айрат Габдулвагапов в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

В собрании принимал участие лишь один кредитор — частное лицо Вячеслав Яценко. Он контролирует 70% долга — это 12,473 миллионов рублей. Он был против банкротства предприятия.

Напомним, Вячеслав Яценко выкупил долги предприятия по обязательным платежам. Таким образом, он погасил более 24 миллионов рублей и стал правопреемником ФНС России в деле о несостоятельности «Опытного завода». Помимо этого он оплатил и другие платежи завода.

Согласно данным арбитражного управляющего, есть вероятность, что завод сможет восстановиться.

Ранее была информация от исполнительный директор предприятия Станислав Иваницкий, который обратился в правоохранительные органы, о рейдерском захвате завода. Якобы интерес представлял земельный участка в Советском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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