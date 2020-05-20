Кредиторы отказались банкротить ФГУП «Опытный завод»
Собрание кредиторов ФГУП «Опытный завод» решило не банкротить предприятие. Таким образом продлили внешнее управление. Об этом сообщает издание «Новая Сибирь».
Об этом сообщает внешний управляющий предприятия Айрат Габдулвагапов в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.
В собрании принимал участие лишь один кредитор — частное лицо Вячеслав Яценко. Он контролирует 70% долга — это 12,473 миллионов рублей. Он был против банкротства предприятия.
Напомним, Вячеслав Яценко выкупил долги предприятия по обязательным платежам. Таким образом, он погасил более 24 миллионов рублей и стал правопреемником ФНС России в деле о несостоятельности «Опытного завода». Помимо этого он оплатил и другие платежи завода.
Согласно данным арбитражного управляющего, есть вероятность, что завод сможет восстановиться.
Ранее была информация от исполнительный директор предприятия Станислав Иваницкий, который обратился в правоохранительные органы, о рейдерском захвате завода. Якобы интерес представлял земельный участка в Советском районе.
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