«Услышал их крики в подъезде»: новосибирец спас из пожара двоих детей
Новосибирец спас двух детей из пожара. Мужчина услышал крики малышей в подъезде и вывел их на улицу.
— Пожар случился вечером 19 мая в пятиэтажном доме на улице Ветлужская в Советском районе города. Пожарные расчеты прибыли на место спустя три минуты после поступления вызова: в это время из окна квартиры на втором этаже шел густой дым. Как выяснилось позже, в жилище на момент случившегося находились двое детей: девочки двух и четырех лет. Малышки сумели выбежать из квартиры, а вот в задымленном подъезде растерялись. Их сосед Олег Фомичев услышал крики детей на лестничной клетке и вышел в подъезд. Мужчина попросил девочек открыть ему запертую в квартиру дверь, чтобы он мог убедиться, что там больше не осталось людей. Когда сибиряк понял, что больше помощь никому не требуется, он вывел малышек на улицу, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар случился в доме на улице Ветлужская в Советском районе города. Фото: ГУ МЧС по НСО
До прибытия спецслужб самостоятельно дом покинули 12 человек, пожарные эвакуировали из квартиры этажом выше женщину и троих детей. В настоящее время пожар полностью потушен, дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
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