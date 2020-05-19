2020-05-19T16:03:07+03:00
Происшествия

«Услышал их крики в подъезде»: новосибирец спас из пожара двоих детей

По предварительной информации, малыши были дома одни
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирец спас двух детей во время пожара. Фото: ГУ МЧС по НСОНовосибирец спас двух детей во время пожара. Фото: ГУ МЧС по НСО
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Новосибирец спас двух детей из пожара. Мужчина услышал крики малышей в подъезде и вывел их на улицу.

— Пожар случился вечером 19 мая в пятиэтажном доме на улице Ветлужская в Советском районе города. Пожарные расчеты прибыли на место спустя три минуты после поступления вызова: в это время из окна квартиры на втором этаже шел густой дым. Как выяснилось позже, в жилище на момент случившегося находились двое детей: девочки двух и четырех лет. Малышки сумели выбежать из квартиры, а вот в задымленном подъезде растерялись. Их сосед Олег Фомичев услышал крики детей на лестничной клетке и вышел в подъезд. Мужчина попросил девочек открыть ему запертую в квартиру дверь, чтобы он мог убедиться, что там больше не осталось людей. Когда сибиряк понял, что больше помощь никому не требуется, он вывел малышек на улицу, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожар случился в доме на улице Ветлужская в Советском районе города. Фото: ГУ МЧС по НСО

Пожар случился в доме на улице Ветлужская в Советском районе города. Фото: ГУ МЧС по НСО

До прибытия спецслужб самостоятельно дом покинули 12 человек, пожарные эвакуировали из квартиры этажом выше женщину и троих детей. В настоящее время пожар полностью потушен, дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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