«Заболевших уже больше 1700 человек»: в Новосибирской области коронавирусом заразились еще 76 человек
Во вторник, 19 мая, стало известно, в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 76 человек. Все люди госпитализированы в инфекционный госпиталь. Выздоровели еще 54 человека, рассказали в оперативном штабе правительства региона.
— Всего в области коронавирусом заболели 1728 человек, из них 115 детей. 692 пациента выздоровели, 22 человека умерли, — сообщили в оперштабе.
В реанимации среди тяжелых больных — 62 человека, не могут сами дышать и подключены к аппарату ИВЛ 22 пациента.
Напомним, в Новосибирской области по-прежнему действует режимы самоизоляции и повышенной готовности. Жители по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах. Однако с 12 мая меры некоторые ограничительные меры смягчили, например, разрешили гулять.
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ИСТОЧНИК KP.RU