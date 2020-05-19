«Заболевших уже больше 1700 человек»: в Новосибирской области коронавирусом заразились еще 76 человек

19 Май 2020 2020-05-19T09:12:53+03:00

в Новосибирской области коронавирусом заразились еще 76 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона

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Во вторник, 19 мая, стало известно, в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 76 человек. Все люди госпитализированы в инфекционный госпиталь. Выздоровели еще 54 человека, рассказали в оперативном штабе правительства региона.

— Всего в области коронавирусом заболели 1728 человек, из них 115 детей. 692 пациента выздоровели, 22 человека умерли, — сообщили в оперштабе.

В реанимации среди тяжелых больных — 62 человека, не могут сами дышать и подключены к аппарату ИВЛ 22 пациента.

Напомним, в Новосибирской области по-прежнему действует режимы самоизоляции и повышенной готовности. Жители по-прежнему обязаны носить маски в общественных местах. Однако с 12 мая меры некоторые ограничительные меры смягчили, например, разрешили гулять.

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ИСТОЧНИК KP.RU