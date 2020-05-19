В планетарии рассказали, когда в небе можно увидеть полет МКС над Новосибирском
Десять дней подряд жители Новосибирска смогут видеть ночью в небе Международную космическую станцию. С 19 по 28 мая МКС будет пролетать над городом, ее можно будет наблюдать в промежутке с 9 часов вечера до почти 2 часов ночи.
Так, 19 мая сибиряки смогут увидеть 4 полета станции за ночь. 21, 23 и 25 мая — 3 полета. 20, 22 и 27 мая МКС будет видима в небе 2 раза, а 24, 26 и 27 мая — 1 раз. Пролетать МКС будет с запада на восток. Точное время, когда можно будет наблюдать за полетом, можно получить из таблицы на сайте.
Сотрудники Большого новосибирского планетария пояснили, что чем больше отрицательный показатель в графе «Яркость», тем ярче станция видна для наблюдателя. Если окна вашего дома выходят на восток-юго-восточное направление, то большинство пролетов можно наблюдать, не выходя из дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU