«Передайте, я их люблю»: сбежавшая из коронавирусного госпиталя пациентка умерла на улице
Сибирячка, сбежавшая из госпиталя для больных коронавирусом, умерла по дороге домой. Ее сын утверждает, что решение покинуть больницу его мама приняла, потому что ее там не лечили.
— У мамы еще некоторое время назад нашли двухстороннюю пневмонию, тогда ее положили в 34-ю больницу. Но там особого результата от лечения она не увидела, и решила вернуться домой. Причем в больнице никто не возражал. Она просто взяла и ушла оттуда, спокойно пройдя мимо охраны. Она говорила, что там ее толком не лечили, к тому же, у меня еще есть маленький брат и сестра, их она тоже не могла оставить надолго. Но дома ей стало еще хуже. Я помню, как катался на велосипеде с друзьями, был как раз недалеко от ее дома, хотел зайти проведать. А увидел в итоге такую картину: возле подъезда стоит моя мама и полицейские. Ей совсем плохо было, она была бледная и очень горячая. Приехала скорая, я проводил ее до машины, поцеловал и сказал, что люблю, что все будет хорошо. Я тогда видел ее в последний раз, — рассказал КП-Новосибирск Павел Самохвалов, сын погибшей женщины. — На той скорой ее увезли в 11 больницу. Насколько мне известно, диагноз коронавирус ей не ставили, но, в любом случае, долго она там не пробыла: повторялась история с 34 больницей. В конце концов, мама не выдержала и решила уйти домой прямо ночью, 11 мая. На улице, на ближайшем перекрестке ей стало плохо, она потеряла сознание. Какой-то парень нашел ее и вызвал скорую. Она ему тогда сказала: «Я Настя из Криводановки, передайте им, что я их люблю, чтобы они за все меня простили». Это были ее последние слова: этой ночью она умерла.
Павел рассказывает, что о смерти матери он узнал от отчима. Уже 12 мая, он вместе с ним съездил в больницу, чтобы узнать, что случилось, но там, на вопрос об Анастасии, им ответили, что она находится в стабильно тяжелом состоянии в своей палате.
— Когда они нам об этом докладывали, ее уже не было в живых. Молчу уже о том, как она могла уйти из больницы, где куча охраны, прямо посреди ночи. Мы с отчимом уже съездили в Следственный комитет, если потребуется — будем судиться. Хотим, чтобы в этой ситуации разобрались, — пояснил сибиряк.
КП-Новосибирск направили запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в ситуации.
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