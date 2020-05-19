2020-05-19T01:49:46+03:00
Общество

«Передайте, я их люблю»: сбежавшая из коронавирусного госпиталя пациентка умерла на улице

По словам сына женщины, его мама не хотела оставаться в больнице, где ее не лечили
Галина СИМОНОВА
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Сибирячка, сбежавшая из госпиталя для больных коронавирусом, умерла по дороге домой. Фото: Семейный архив\предоставлено Павлом СамохваловымСибирячка, сбежавшая из госпиталя для больных коронавирусом, умерла по дороге домой. Фото: Семейный архив\предоставлено Павлом Самохваловым
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Сибирячка, сбежавшая из госпиталя для больных коронавирусом, умерла по дороге домой. Ее сын утверждает, что решение покинуть больницу его мама приняла, потому что ее там не лечили.

— У мамы еще некоторое время назад нашли двухстороннюю пневмонию, тогда ее положили в 34-ю больницу. Но там особого результата от лечения она не увидела, и решила вернуться домой. Причем в больнице никто не возражал. Она просто взяла и ушла оттуда, спокойно пройдя мимо охраны. Она говорила, что там ее толком не лечили, к тому же, у меня еще есть маленький брат и сестра, их она тоже не могла оставить надолго. Но дома ей стало еще хуже. Я помню, как катался на велосипеде с друзьями, был как раз недалеко от ее дома, хотел зайти проведать. А увидел в итоге такую картину: возле подъезда стоит моя мама и полицейские. Ей совсем плохо было, она была бледная и очень горячая. Приехала скорая, я проводил ее до машины, поцеловал и сказал, что люблю, что все будет хорошо. Я тогда видел ее в последний раз, — рассказал КП-Новосибирск Павел Самохвалов, сын погибшей женщины. — На той скорой ее увезли в 11 больницу. Насколько мне известно, диагноз коронавирус ей не ставили, но, в любом случае, долго она там не пробыла: повторялась история с 34 больницей. В конце концов, мама не выдержала и решила уйти домой прямо ночью, 11 мая. На улице, на ближайшем перекрестке ей стало плохо, она потеряла сознание. Какой-то парень нашел ее и вызвал скорую. Она ему тогда сказала: «Я Настя из Криводановки, передайте им, что я их люблю, чтобы они за все меня простили». Это были ее последние слова: этой ночью она умерла.

Павел рассказывает, что о смерти матери он узнал от отчима. Уже 12 мая, он вместе с ним съездил в больницу, чтобы узнать, что случилось, но там, на вопрос об Анастасии, им ответили, что она находится в стабильно тяжелом состоянии в своей палате.

— Когда они нам об этом докладывали, ее уже не было в живых. Молчу уже о том, как она могла уйти из больницы, где куча охраны, прямо посреди ночи. Мы с отчимом уже съездили в Следственный комитет, если потребуется — будем судиться. Хотим, чтобы в этой ситуации разобрались, — пояснил сибиряк.

КП-Новосибирск направили запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Передайте, я их люблю»: сбежавшая из коронавирусного госпиталя пациентка умерла на улице
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