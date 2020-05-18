2020-05-18T09:03:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Новосибирские медработники получат все доплаты за борьбу с коронавирусом сегодня до 18:00

Сумма для выплат медработникам за апрель 2020 года — 112 млн рублей
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Минздрав региона доначислил стимулирующие выплаты всем категориям медработников.Минздрав региона доначислил стимулирующие выплаты всем категориям медработников.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Андрей Травников в рамках оперативного совещания Правительства Новосибирской области обратил особое внимание на своевременность и полноту выплат медицинским работникам, стоящим на передовой в борьбе с коронавирусом.

По поручению президента России в постановлении Правительства РФ о стимулирующих выплатах внесены изменения от 15 мая 2020 года. Так, в минувшие выходные министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с медицинскими организациями региона доначислило стимулирующие выплаты всем категориям медработников, которые определены данным постановлением.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в ходе совещания доложил главе региона, что до 18:00 18-го мая все выплаты будут перечислены медработникам.

Министерство здравоохранения Новосибирской области оперативно отрабатывает каждую поступающую жалобу по вопросам стимулирующих выплат, а также каждое обращение пациентов по вопросу качества медицинской помощи. Для оперативного реагирования на поступающие жалобы, связанные со стимулирующими выплатами, минздрав организовал горячую линию: 238-63-00, 238-63-01, 238-63-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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