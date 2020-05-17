«Подумал, что он - лосось»: видео с лосем, плывущим по Оби, позабавило соцсети
Кого мы в Оби привыкли видеть? Купающихся на пляжах, рыбаков на лодках. А тут посреди реки оказался лось: его сняли новосибирцы в районе Затонаи выложили видео в группу «Инцидент Новосибирск».
- В черте города - с зоопарка, наверное, - предположил человек, снимавший ролик.
Пользователи соцсетей сейчас с удовольствием шутят в комментариях к забавному ролику:
- Дельфины и лебеди возвращаются в каналы Венеции, а в Обь возвращаются лоси.
- Лось купается. Лосю хорошо. Будь, как лось.
- Подумал, что он – лосось.
Но есть и те, кто всерьез переживает за безопасность сохатого:
- Сообщите спасателям! Течение сильное, жалко животное, - пишут комментаторы.
В департаменте по охране животного мира Новосибирской области корреспондентов КП-Новосибирск заверили: волноваться не о чем.
- Лоси – очень хорошие пловцы: для них это нормальное явление во время миграции – переплывать с одного берега на другой. Тем более вода сейчас теплая, так что помогать ему не нужно, - объяснил КП-Новосибирск Петр Гога, руководителя департамента по охране животного мира Новосибирской области.
В Новосибирске по Оби плывет лось.
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ИСТОЧНИК KP.RU