Сменила имидж: в зоопарке показали, как изменилась самка оленя после родов

16 Май 2020 2020-05-16T18:48:03+03:00

С появлением потомства она скинула рога, но не все

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В новосибирском зоопарке поделились радостной новостью: самка северного леня родила детеныша. Трогательные кадры опубликовали в соцсети, а еще там рассказали, как меняется мама олененка в декрете.

— Малыш не отстает от мамы ни на минуту. Северные олени отличаются от сородичей, например, у самки есть рога, у других представителей вида, их нет. Но с появлением потомства мама их скидывает. Малыши этого вида в отличие от других оленят не пятнистые. Их нежный мех бурого цвета, — рассказали в зоопарке.

Олененок тоже отличается от представителей вида оленевых, у него нет пятен. Фото: Е. Черненко.

На фото видно, что самка оленя скинула рога пока только наполовину.

Самка скинула рога, но не все, один рог остался. Фото: Е. Черненко.

Кстати, сотрудники зоопарка уже определили пол олененка: мальчик. Он быстро растет. Еще несколько дней назад он питался только маминым молоком. А накануне киперы увидели, что малыш уверенно жует мох.

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