Сбитая насмерть девушка убила пассажира «девятки»
В субботу, 16 мая, в Мошковском районе произошло жуткое ДТП, в котором погибли 29-летняя женщина и 19-летний парень. Все произошло на 29 километре трассы «Новосибирск-Сокур». Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
— Сегодня ночью, около 1 часа 15 минут,19-летний водитель на «ВАЗ 21099»ехал в сторону Новосибирска. Он сбил женщину, которая шла по обочине на встречу. От удара она попала в салон автомобиля через лобовое стекло. В результате погибли женщина и пассажир, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.
Как рассказали КП-Новосибирск в Госавтоинспекции, пассажир погиб из-за удара тела девушки и стекол. При этом водитель не пострадал. Что делала сибирячка ночью одна на трассе, пока неизвестно.
Сейчас полицейские проводят проверки: они установят все детали произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU