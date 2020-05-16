2020-05-16T14:56:00+03:00
Происшествия

Сбитая насмерть девушка убила пассажира «девятки»

Тело сибирячки вместе со стеклами влетело в салон автомобиля
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сбитая девушка влетела в салон машины и убила пассажира. Фото: ГИБДД по Новосибирской областиСбитая девушка влетела в салон машины и убила пассажира. Фото: ГИБДД по Новосибирской области
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В субботу, 16 мая, в Мошковском районе произошло жуткое ДТП, в котором погибли 29-летняя женщина и 19-летний парень. Все произошло на 29 километре трассы «Новосибирск-Сокур». Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

— Сегодня ночью, около 1 часа 15 минут,19-летний водитель на «ВАЗ 21099»ехал в сторону Новосибирска. Он сбил женщину, которая шла по обочине на встречу. От удара она попала в салон автомобиля через лобовое стекло. В результате погибли женщина и пассажир, — рассказали в ГИБДД Новосибирской области.

Как рассказали КП-Новосибирск в Госавтоинспекции, пассажир погиб из-за удара тела девушки и стекол. При этом водитель не пострадал. Что делала сибирячка ночью одна на трассе, пока неизвестно.

Сейчас полицейские проводят проверки: они установят все детали произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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