Врач-рентгенолог скончалась в больнице для больных коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T13:46:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске скончалась Неля Николаевна Щеглова — врач-рентгенолог Новосибирской областной больницы. Женщина проработала врачом 44 года.

— Да, она действительно скончалась в больнице № 11. Никакой информации о диагнозе мы предоставить не можем, она известна только родственникам погибшей, — пояснили КП-Новосибирск в Новосибирской областной больнице.

Неля Николаевна работала врачом-рентгенологом в ОКБ. Как специалист, она имела высшую категорию. Женщина скончалась в возрасте 69 лет. Напомним, в данный момент, Городская клиническая больница № 11 принимает пациентов с коронавирусом. Однако, исходя из данных областного Оперштаба, в регионе не было погибших от данной инфекции такого возраста.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося, информация дополняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU