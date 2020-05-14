2020-05-14T13:46:32+03:00
Общество

Врач-рентгенолог скончалась в больнице для больных коронавирусом

Женщина проработала врачом 44 года
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске скончалась врач-рентгентолог Новосибирской областной больницы. Фото: https://www.oblmed.nsk.ru/В Новосибирске скончалась врач-рентгентолог Новосибирской областной больницы. Фото: https://www.oblmed.nsk.ru/
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В Новосибирске скончалась Неля Николаевна Щеглова — врач-рентгенолог Новосибирской областной больницы. Женщина проработала врачом 44 года.

— Да, она действительно скончалась в больнице № 11. Никакой информации о диагнозе мы предоставить не можем, она известна только родственникам погибшей, — пояснили КП-Новосибирск в Новосибирской областной больнице.

Неля Николаевна работала врачом-рентгенологом в ОКБ. Как специалист, она имела высшую категорию. Женщина скончалась в возрасте 69 лет. Напомним, в данный момент, Городская клиническая больница № 11 принимает пациентов с коронавирусом. Однако, исходя из данных областного Оперштаба, в регионе не было погибших от данной инфекции такого возраста.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося, информация дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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