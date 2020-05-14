«Хотел сильнее разжечь костер»: в Новосибирске 7-летний мальчик после пикника попал в реанимацию
В Новосибирске чуть было не закончился трагедией пикник на даче. В понедельник, 11 мая, в садовом обществе «Иня» семилетний ребенок плеснул в костер легковоспламеняющуюся жидкость. Огонь мгновенно перекинулся на мальчика. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.
— Ребенок получил серьезные ожоги различных областей тела на площади 25%, и был госпитализирован в реанимацию, — сообщили спасатели. — С начала мая нам поступило 14 сообщений из ожогового центра. Ожоги пострадавшие получили не на пожарах, а на пикниках, когда разжигали костры и мангалы. Для разжигания костров и мангалов нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости: бензин, керосин, спирт. Нельзя также средство для розжига лить на горячие угли. Оно взрывоопасно.
В МЧС по Новосибирской области обратились к родителям не оставлять детей присматривать за мангалом или костром.
Если все же случилась беда, и человеку нужно срочно помочь можно воспользоваться мобильным приложением для смартфонов «Советы спасателя».
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ИСТОЧНИК KP.RU