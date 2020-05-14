«Хотел сильнее разжечь костер»: в Новосибирске 7-летний мальчик после пикника попал в реанимацию

14 Май 2020 2020-05-14T06:01:50+03:00

Мальчик чуть не погиб после того, как плесканул в костер жидкость для розжига. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Новосибирске чуть было не закончился трагедией пикник на даче. В понедельник, 11 мая, в садовом обществе «Иня» семилетний ребенок плеснул в костер легковоспламеняющуюся жидкость. Огонь мгновенно перекинулся на мальчика. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

— Ребенок получил серьезные ожоги различных областей тела на площади 25%, и был госпитализирован в реанимацию, — сообщили спасатели. — С начала мая нам поступило 14 сообщений из ожогового центра. Ожоги пострадавшие получили не на пожарах, а на пикниках, когда разжигали костры и мангалы. Для разжигания костров и мангалов нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости: бензин, керосин, спирт. Нельзя также средство для розжига лить на горячие угли. Оно взрывоопасно.

В МЧС по Новосибирской области обратились к родителям не оставлять детей присматривать за мангалом или костром.

Если все же случилась беда, и человеку нужно срочно помочь можно воспользоваться мобильным приложением для смартфонов «Советы спасателя».

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