В Новосибирской области военкоматы начали прием призывников

13 Май 2020 2020-05-13T22:26:57+03:00

Всего призывниками в регионе этой весной станут 13500 человек

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В Военкоматах Новосибирской области начали принимать первых призывников. Весенний призыв в России начался 1 апреля и завершится 15 июля 2020 года.

— Военные комиссариаты региона приняли первую воинскую команду граждан для призыва на военную службу в условиях пандемии коронавируса. Призывные комиссии в военных комиссариатах определят категорию годности молодых людей для прохождения службы по призыву в различных видах и родах войск. Все юноши пройдут военно-врачебную комиссию, на которой каждый призывник пройдет полное медицинское обследование, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Всего призывниками в Новосибирской области этой весной станут 13500 человек. В воинские части будет направлено около 2000 юношей.

В ЦВО также отметили, что проходить призыв будет с соблюдением всех необходимых правил, связанных с эпидемиологической ситуацией. Всем призывникам будут измерять температуру и выдавать защитные маски, перемещаться они будут малыми группами, а помещения будут регулярно дезинфицировать.

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